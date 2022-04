SCHANDMAUL :: Musikvideo zu “Königsgarde” (feat. Feuerschwanz & Saltatio Mortis)

SCHANDMAUL veröffentlichen ihre neue Single “Königsgarde” feat. FEUERSCHWANZ & SALTATIO MORTIS inklusive offiziellem Musikvideo als Vorschau auf das neue Album “Knüppel aus dem Sack”, das am 10. Juni 2022 via Napalm Records erscheint.

Info:

Nachdem der Titel-Track kürzlich den Auftakt zum nächsten Meilenstein lieferte, gewähren SCHANDMAUL mit “Königsgarde” jetzt den nächsten, aufregenden Einblick in das neue Werk. Zweifellos gilt der facettenreiche Song schon jetzt als unbestreitbares Highlight und bietet neben eingängigen Melodien und mitreißenden Dudelsack-Elementen auch hochkarätige Gastauftritte von FEUERSCHWANZ und Saltatio Mortis, die bei dieser animierenden Hymne zur Interaktion einladen.

Thomas Lindner zu “Königsgarde”:

„Zusammenhalten, zusammenstehen, füreinander einstehen, Seite an Seite, Rücken an Rücken – das ist nicht nur dieser Tage, sondern zu jeder Zeit ein hehres Ziel, eine Quelle unserer Kraft. Die „Königsgarde“ ist eine Ode an die Einigkeit.“

Knüppel aus dem Sack Tour 2022

11.06.22 DE – Gelsenkirchen / Amphitheater*

28.10.22 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.10.22 DE – Berlin / Huxley´s Neue Welt

30.10.22 DE – Dresden / Alter Schlachthof

05.11.22 DE – Oberhausen /Turbinenhalle

06.11.22 DE – Nürnberg / Löwensaal

11.11.22 DE – Bremen / Aladin Music Hall

12.11.22 DE – Stuttgart / Im Wizemann

18.11.22 DE – Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

19.11.22 CH – Pratteln / Z7

24.11.22 DE – München / Muffathalle

26.11.22 AT – Wien / Arena

02.12.22 DE – Hannover / Capitol

03.12.22 DE – Erfurt / Central Club

04.12.22 DE – Hamburg / Fabrik

*Folkfield Festival