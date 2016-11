SCHANDMAUL :: Mit No. 1 Album im Gepäck auf Tour

1½ Jahre nach ” Unendlich”, dem letzten Opus von Schandmaul, welches den Spielmannskünstlern nicht nur eine # 2 als Chartnotierung eintrug, sondern zum ersten Mal in der Karriere der Band sogar eine Goldauszeichnung für mehr als 100.000 verkaufte Alben nach sich zog, erschien am 16.09.2016 ihr neuestes Werk ” LeuchtFeuer”, das sich direkt an die Spitze der Charts setzte.

Aktuell sind SCHANDMAUL nun mit ihrem No. 1 Album im Gepäck auf großer “LeuchtFeuer Tour 2016/17”, auf der die Band bis zum Frühjahr 2017 in 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu sehen sein wird.

SCHANDMAUL LEUCHTFEUER TOUR 2016/17

18.11. Wiesbaden – Schlachthof

19.11. Bochum – RuhrCongress

25.11. Bremen – Pier 2

26.11. Berlin – Columbiahalle

02.12. Rastatt – BadnerHalle

03.12. Bielefeld – Ringlokschuppen

04.12. Saarbrücken – Garage

09.12. Nürnberg – Löwensaal

10.12. Köln – Palladium

16.12. Stuttgart – Theaterhaus

17.12. München – Zenith

03.02. Magdeburg – Altes Theater

04.02. Rostock – M.A.U. Club

10.02. Memmingen – Kaminwerk

11.02. Ulm – Roxy

18.02. Kaiserslautern – Kammgarn

19.02. Kassel – 130bpm

23.02. Frankfurt – Batschkapp

24.02. Erfurt – Stadtgarten

25.02. Dresden – Schlachthof

10.03. A-Graz – Orpheum

11.03. A-Wien – Arena

05.08. Hamburg – Stadtpark