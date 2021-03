SAXON :: Blick hinter die Kulissen der Produktion ihres neuen Coveralbums

Im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen “Inspirations” Cover Albums am 19.03.2021 zeigen SAXON einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Produktion. Aufgenommen in Brockfield Hall während der Aufnahmen zu “Inspirations” führt Biff Byfor 16 Minuten lang durch den Film. www.facebook.com/saxon

Biff Byford sagt dazu: “Das war ein großartiges Projekt an dem ich teilnehmen durfte. Großartige Songs, wundervolle Atmosphäre! Ich fand es schön, euch auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu lassen.”

Track Listing:

Paint It Black

Immigrant Song

Paperback Writer

Evil Woman

Stone Free

Bomber

Speed King

The Rocker

Hold The Line

Problem Child

See My Friends

Inspirations erhältlich in den Formaten: CD und Vinyl, als limitiertes D2C Produkt und digital: https://smarturl.it/SAXONINSPIRATIONS