SATAN WORHSIP :: Neues Album “Teufelssprache” der Black Thrasher im Fullstream

2017 veröffentlichen SATAN WORHSIP, die neue Band von Leatherface (SODOMIZER) ihr Debütalbum “I’m The Devil” via Iron Shield Records, anschließend kommt es zu Line-Up-Wechseln. Marc “Speedy” Reign (ex-DESTRUCTION, MORGOTH) schließt sich der Band an und 2019 unterschreibt das Trio für ihr zweites Album bei Folter Records. Das neue “Teufelssprache” beinhaltet neun Songs und erschien am 31. Januar. Bei YouTube ist das Black Tharsh Metal Werk im Fullstream zu hören. https://www.facebook.com/satanworshipofficial/