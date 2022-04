SAOR :: Caledonische Atmospheric Black Metaller mit Titelsong vom kommenden Album

Die Atmospheric Black Metal Band SAOR, die von den Mythen und Geschichten der schottischen Highlands erzählt, veröffentlicht nun einen brandneuen Track und ein Musikvideo. Der Titeltrack des neuen Albums “Origins” kann auf dem Season of Mist Youtube Channel gestreamt werden. Das Album wird am 24. Juni über Season of Mist veröffentlicht. https://www.saormusic.com

Der Track “Origins” ist inspiriert von den Ursprüngen der Pikten und dem Vermächtnis der stehenden Steine, die sie hinterließen.

Frontmann Andy Marshall kommentiert: “Es war ein langes Warten und ein paar unvorhersehbare Jahre, aber ich bin sehr glücklich, diesen Song endlich mit allen teilen zu können! In die Entstehung von ‘Origins’ ist viel harte Arbeit geflossen und ich kann es kaum erwarten, euch allen im Juni das komplette Album zu präsentieren.”