SANKT HELL :: Zum 3. Mal am 27+28.12.

Am 27. und 28 Dezember 2017 kommt SANKT HELL mit der dritten Festivalausgabe mit internationalen Stoner-, Rock- und Metal-Bands erneut ins Gruenspan, Hamburg. Mit dabei sind das Norddeutsche Extrem-Metal-Monster MANTAR, die englische Rockband THE BREW, die instrumental Stoner-Riff-Maschine KARMA TO BURN aus den USA, die holländischen psychedelic Blues-Rocker DEWOLFF und ihre Dark-Rock Landsleute von DOOL, die belgischen Sludge-Metal Band STEAK NUMBER EIGHT, das einmalige deutsche Blues-Rock Duo THE PICTUREBOOKS, die experimentierfreudige deutsche Retro-Rockband COOGANS BLUFF, die schwedischen Kult-Hardrocker TRANSPORT LEAGUE, der dänischen Hardrock-Act HELHORSE, die Hamburger Stonerrocker HYNE und ein noch geheimer aber sensationeller Überraschungs-Headliner! www.sankthell.com

