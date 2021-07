SALTATIO MORTIS :: Neuer Livetrack von neuer “Für immer frei” Edition

SALTATIO MORTIS haben ihre Live-Performance zu „Besorgter Bürger“ inkl. der Coverversion von „Schrei nach Liebe“ der Ärzte, welche sonst nur exklusiv auf der „Für immer frei (Unsere Zeit Edition)“-DVD zu finden ist, als Video veröffentlicht.

Am 27.08. erscheint das aktuelle SALTATIO MORTIS Erfolgsalbum “Für immer frei” in einer neuen Edition. Auch knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung ist von der “alten Normalität” noch nichts zu spüren. Konzerte, wie wir sie kannten, gleichsam das Lebenselixier von Saltatio Mortis, gibt es nach wie vor nicht. Die Band fiebert den ersten Auftritten nach über 18 Monaten Bühnenabstinenz entgegen und hat für die Käufer der limitierten Auflage auch einen kompletten Mitschnitt des besonderen «Corona-Livestream» Konzertes auf DVD im Gepäck.

Auf der “(Unsere Zeit Edition)” findet man neben den Songs des Hauptalbums fünf neue Songs und drei alternative Versionen. Mit der Single “Nie allein” beschwören Saltatio den Zusammenhalt, den sie auch in der echten Welt leben und erleben. Mit “My Mother Told Me” und “Wellerman” sind gleich zwei fremdsprachige Songs in den acht neuen Tracks vertreten, die deutlich auf die historischen und folkigen Wurzeln der Band verweisen. Schon lange schlägt das Herz der Band auch für die nordische Sagenwelt und nicht zuletzt eben auch für neuzeitliche Adaptionen, wie zum Beispiel die Erfolgsserie “Vikings”. Fans der Serie werden die historische Melodie von «My Mother Told Me» bestimmt sofort erkennen, wie auch Fans von “Assasins Creed” einige Figuren in der videografischen Umsetzung wiederfinden dürften. Es ist genau dieser Spagat, der Saltatio Mortis auszeichnet: Der Spagat zwischen Modernem und Historischem…

Das Album “Für immer frei (Unsere Zeit Edition)” hier vorbestellen: https://umg.lnk.to/_FuerImmerFrei

“Für immer frei (Unsere Zeit Edition)” ist erhältlich als Stream, Digital und in folgenden *physischen Konfigurationen:

– Ltd. Edition 2CD + 1DVD: Deluxe Edition mit Studioalbum und 8 neuen Songs, DVD “Ein Traum von Freiheit” mit dem kompletten Mitschnitt des Corona-Live-Stream-Konzerts plus 4 Musikvideos

– 2 CD Digipack (1. CD – 14 Songs, 2. CD – 8 neue Songs, darunter “My Mother Told Me”)

– Vinyl (2LP, 22 Songs, 180 gr. / schwarz)

– Stream und Download (22 Songs)