SALTATIO MORTIS :: Neue Single “Löwenherz” veröffentlicht

SALTATIO MORTIS haben eine weitere neue Single aus ihrem neuem Album veröffentlicht, welches am 9. Oktober erscheinen wird. facebook.com/saltatiomortisofficial/

“Für immer frei” heißt das zwölfte Studioalbum und im Titel finden sich Bekenntnis und Aufruf zugleich. Und eine stimmige Selbstbeschreibung. Denn frei und offen: So ist die Musik dieser Gruppe; so war sie schon immer, aber so neugierig und virtuos wie auf diesem Album haben sie vielleicht noch nie an der Erweiterung ihrer Möglichkeiten gearbeitet. Natürlich gibt es Dudelsäcke, Trommeln, Schalmeien und Folk-Harmonien zu hören; aber auch wuchtige Punk-Stücke wie “Linien im Sand” und “Palmen aus Stahl” in dem Sackpfeifen und schwere Gitarren-Riffs eine ganz eigene Kombination eingehen – und mit “Mittelfinger Richtung Zukunft” sogar ein Crossover-Stück mit elektronischen Beats und einer Rap-Passage.