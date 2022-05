SALTATIO MORTIS :: Limitierte Single und Video in Kooperation mit Spiele-Entwickler am 10.6.

SALTATIO MORTIS gehen bei der Veröffentlichung von “Pray To Hunter” neue Wege. Der Spiele-Entwickler Bethesda und die Band haben sich zusammengetan, um zum neuen Kapitel “High Isle” der Online-Rollenspiel-Reihe “The Elder Scrolls Online” einen Song, samt Musikvideo zu veröffentlichen. Dazu wird es auch eine limitierte physische Single geben, bei der nicht nur zwei exklusive Versionen des Songs (eine davon von Ingo Hampf / Subway to Sally) enthalten sein werden, sondern als Goodie sogar das Spiel selber beiliegt.

Single und Video erscheinen am 10.06.2022 über das bandeigene Label Prometheus Production im Vertrieb durch Believe und einen ersten Tease vom Video gibt es bereits jetzt. https://saltatiomortis.pray-to-the-hunter.de/

Mit jeder physischen Single erwirbt man außerdem automatisch “The Elder Scrolls Online” als PC/Mac Version. Informationen zu The Elder Scrolls Online findet man hier: https://www.elderscrollsonline.com/de/discover