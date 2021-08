SALTATIO MORTIS :: “Für immer frei (Unsere Zeit Edition)” mit 8 neuen Tracks

Heute haben SALTATIO MORTIS ihr Erfolgsalbum “Für immer frei” in einer neuen Edition mit 8 neuen Tracks veröffentlicht. Ebenfalls heute wurde auch der Track “Unsere Zeit” veröffentlicht.

“Unsere Zeit” ist ein Song mit einem hoch energetischen Sound und durfte auf dem Album natürlich nicht fehlen. Zudem verleiht er der Re-Edition ihren Namen. Der Track vermittelt das Gemeinschaftsgefühl der Band und steht dafür, was die Jungs bisher miteinander erlebt haben und lädt zum Feiern und Anstoßen ein. Auch nach 21 Jahren weiß die Band das Privileg, Musik für sich und andere Menschen zu machen sehr zu schätzen.

“Für immer frei (Unsere Zeit Edition)” ist erhältlich als Stream, Digital und in folgenden *physischen Konfigurationen:

– Ltd. Edition 2CD + 1DVD: Deluxe Edition mit Studioalbum und 8 neuen Songs, DVD „Ein Traum von Freiheit“ mit dem kompletten Mitschnitt des Corona-Live-Stream-Konzerts plus 4 Musikvideos

– 2 CD Digipack (1. CD – 14 Songs, 2. CD – 8 neue Songs, darunter „My Mother Told Me”)

– Vinyl (2LP, 22 Songs, 180 gr. / schwarz)

– Stream und Download (22 Songs)

CD1:

1. Ein Traum von Freiheit

2. Bring mich zurück

3. Loki

4. Linien im Sand

5. Für immer jung

6. Palmen aus Stahl

7. Löwenherz

8. Mittelfinger Richtung Zukunft feat. Henning Wehland und Swiss und Die Andern

9. Rose im Winter

10. Factus de materia

11. Seitdem du weg bist

12. Keiner von Millionen

13. Neustart für den Sommer

14. Geboren um frei zu sein

CD2:

1. Nie allein

2. Unsere Zeit

3. Funkenregen

4. Wellerman

5. My Mother Told Me

6. Hypa Hypa

7. Geboren um frei zu sein (Alternative Version)

8. Nie allein (Proberaum Session)