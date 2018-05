SALTATIO MORTIS :: Erste Single aus kommendem Album

SALTATIO MORTIS veröffentlichen am 27. Juli ihr neues Album “Brot und Spiele”, das mittlerweile 11. Studioalbum. Als erste Single gibt es “Große Träume” zu sehen und zu hören:

Zu den musikalischen Gästen auf “Brot und Spiele” zählen Malte Hoyer von Versengold sowie Mr. Hurley (Mr. Hurley & die Pulveraffen).

Live:

18.10.2018 AT Graz, PPC

19.10.2018 AT Linz, Posthof

20.10.2018 CH Zürich, Dynamo

25.10.2018 AT Wien, Simm City

26.10.2018 München, Tonhalle

27.10.2018 München, Filharmonie

02.11.2018 Würzburg, Posthalle

03.11.2018 Oberhausen, Turbinenhalle

09.11.2018 Berlin, Huxleys

10.11.2018 Hamburg, Mehr! Theater

23.10.2018 Wiesbaden, Schlachthof

24.10.2018 Dresden, Alter Schlachthof