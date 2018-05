Die aus Athen kommende Dark-Wave Metal-Band SADDOLLS veröffentlichen am 25.05.2018 ihre neue Single plus Video.

Seit ihrer Gründung vor gut elf Jahren veröffentlichten die Athener vier Alben. “Creep It Into You” ist von den aktuellen Album ” Blood Of A Kind”. Besonders glücklich ist die Band, das sie mit Hiili Hiilesmaa (Produzent u.a. HIM, 69 Eyes, Lordi) als Produzent und Mika Jussila (Finnvox Studio) zum Mastern zusammenarbeiten konnten.

Related