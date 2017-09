S-TOOL :: Neues Video zum Album “Tolerance 0”

Ville Laihiala, bekannt aus seiner Zeit bei Sentenced und Poisonblack, hat mit Hochdruck an S-TOOLS Debüt Album “Tolerance 0” gearbeitet. Das Album wird am 27.10. auch bei uns erscheinen. Nach der ersten Single “Hammering”, hat die Band jetzt einen weiteren Song samt Video veröffentlicht. Checkt hier das Video zu “Back To Zero”. Sänger Ville Laihiala kommentiert: “Back To Zero is about the inescapable fact of human race falling back to its’ humble beginning. When the finger hits “reset” the fall is inevitable.”

Neben Ville Laihiala besteht die Band S-TOOL aus Sami Leppikangas und Kimmo Hiltunen, die man bereits von der Band Lullacry kennt, sowie dem Schlagzeuger Aksu Hanttu von Entwine. Der Name S-TOOL entsammt einer Abkürzung des Wortes Severing Tool (Trennwerkzeug). Laihiala hat kürzlich Pantera und Entombed als Vergleich für den Sound der Band herangezogen. Zwei Bands zu denen die Künstler immer noch aufschauen.