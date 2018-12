Im März erscheint ein neues Album “No One Is Illegal” der Wienerischen Turbo-Polka-Band (so nennen sie selbst ihren Musikstil) RUSSKAJA über Starwatch Media. Mit ihrer Mischung aus Wiener Schmäh und russischem Temperament besticht die Band mit einer sehr charakterstarken Musikmischung. Druschba (You’re Not Alone), das RUSSKAJA zusammen mit der achtköpfigen Formation Dubioza Kolektiv aus Bosnien und Herzegowina abfeiern, ist der erste Vorbote zum sechsten RUSSKAJA-Album, das am 29. März 2019 erscheint.

Tourtermine:

28.03.2019 DE-Nürnberg – Hirsch

29.03.2019 DE-München – Backstage

30.03.2019 AT-Graz – PPC

03.04.2019 DE-Kempten – kultBOX

04.04.2019 DE-Karlsruhe – Substage

05.04.2019 DE-Frankfurt – Batschkapp

06.04.2019 AT-Dornbirn – Conrad Sohm

09.04.2019 AT-Wien – WUK

10.04.2019 AT-Salzburg – Rockhouse

11.04.2019 DE-Dortmund – FZW

12.04.2019 DE-Ulm – Roxy

13.04.2019 AT-Steyr – Röda

25.04.2019 DE-Hamburg – Markthalle

26.04.2019 DE-Köln – Gloria

27.04.2019 DE-Hannover – Musikzentrum

30.04.2019 AT-Innsbruck – Treibhaus

02.05.2019 DE-Leipzig – Werk II

03.05.2019 DE-Berlin – Kesselhaus