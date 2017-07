Die Wiederveröffentlichung des Noise Back-Kataloges geht in die nächste Runde. Im August erscheinen die ersten neun Alben von RUNNING WILD auf Vinyl und CD mit massig Bonustracks über BMG / ADA neu.

Den Anfang machen am 11. August “Gates To Purgatory” “Branded And Exiled” “Under Jolly Roger”, “Port Royal” und “Death Or Glory” bevor es am 25. August mit “Blazon Stone”, “Pile Of Skulls”, “Black Hand Inn” und “Masquerade” ins Finale geht.