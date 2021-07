RUADH :: 3. Album im Fullstream online

Die schottische Celtic/Atmospheric Black Metal Band RUADH veröffentlicht ihr 3. Studioalbum am 9. Juli über Northern Silence Production. “Eternal”, so der Name des Albums, kann vorab beim YouTube Kanal Black Metal Promotion in voller Länge angehört werden. Das Artwork stammt von Joan Llopis Doménech und das Booklet von Olga Kann Art/Design.

https://ruadh.bandcamp.com / https://www.facebook.com/ruadhofficial

Tom Perrett, Mastermind hinter RUADH:

“Eternal” ist ein 5-Track-Album in voller Länge, jeder Song repräsentiert verschiedene Punkte des Rades des Jahres und einen, um alles zusammen zu binden. “Eternal” ist das abenteuerlichste Album, das ich je geschrieben habe, es ist immer noch Ruadh, aber wie bei den anderen 2 Veröffentlichungen wird man Veränderungen sehen, von denen ich hoffe, dass ihr sie so sehr genießen werdet, wie ich es genossen habe, sie zu erstellen.

Das Album wurde in den “Red Glen Studios” in Schottland von Tom Perrett aufgenommen und abgemischt, das Schlagzeug wurde von Phillip Morrison bearbeitet und von Mihai Puscasu eingespielt, der weibliche Gesang stammt von Ceiti, die Backing Vocals auf “The Wheel” von Tom O’Dell, der Dudelsack von Kevin Murphy, der Bass von Kim Copland, gemastert von Addz ‘Vindicare’ Milner.