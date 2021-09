ROTERSAND :: Alte Alben auf Vinyl

Die Deutsche Futurepop Band ROTERSAND wird ihr Debütalbum “Truth Is Fanatic” aus dem Jahr 2003 und ihr zweites Album “Welcome to Goodbye” aus dem Jahr 2005 in aufwendigen 2-CD-Artbook-Editionen und zum ersten Mal auf Gatefold 180g-Doppelvinyl neu auflegen. ROTERSAND-Sänger Rascal erklärte: “Nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten zu unseren ersten Alben zurückzukehren, fühlt sich wie eine unglaubliche Ehre an.” Beide Titel werden am 29. Oktober 2021 über das deutsche Label Dependent Records veröffentlicht.

