ROTERFELD :: Neue Single-Auskopplung

Für die neue Single-Auskopplung aus ihrem aktuellen Album “Hamlet at Sunset” haben die Darkrocker um Frontmann Aaron Roterfeld mit “Sea of Stones” eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Wahl getroffen. “Die Fans fragten uns oft, worum es in ‘Sea of Stones’ eigentlich ginge. Ich denke dieses Video stellt einiges klar”, erklärt Aaron Roterfeld. “Für die menschliche Wahrnehmung bedeutet Ewigkeit nichts anderes als endlose Wiederholung. Wir wollten das Thema weder moralisch noch belehrend angehen, dafür aber mit Stimmung aufladen und mit Wiederholung verdichten.”