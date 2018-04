ROTERFELD rocken mit ihrer neuen Single “Bring Your Own Star To Life” nicht nur die wartenden Fans, sondern auch Millionen von Smartphones. Das Video “Bring Your Own Star To Life” ist der Vorbote zum neuen Album “Hamlet At Sunset” und wurde vonn der Social Media-App “Castl.rocks” für den weltweiten Smartphone-Release 2018 gewählt. www.roterfeld.com

Related