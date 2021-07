RONNIE JAMES DIO :: Viele Stars ehren am 10. Juli Dio mit virtuellem Event

RONNIE JAMES DIO‘s Geburtstag wird mit einem globalen, virtuellen Fundraiser am 10. Juli 2021 gefeiert – Alle Einnahmen gehen an den RONNIE JAMES DIO STAND UP AND SHOUT CANCER FUND.

Das Event beginnt um 23 h deutscher Zeit aus den Rolling Live Studios.

Der Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund wurde für den verstorbenen Ronnie James Dio ins Leben gerufen. An Ronnies Geburtstag, Samstag, den 10. Juli wird es einen virtuellen Event geben, der direkt aus den Rolling Live Studios in LA gesendet wird. Der globale Fundraiser bringt viele Künstler und Fans zusammen, die alle Dio ehren – Dio als Mensch und Künstler. Der Frontmann von Elf, Rainbow, Black Sabbath und DIO verlor seinen Kampf gegen Magenkrebs im Jahr 2010.

Die rollinglivestudios.com machen diesen Geburtstag ab 23h deutscher Zeit zu einem spektakulären Ereignis

Auftritte und Interviews mit:

Rob Halford (Judas Priest); Alice Cooper, Geezer Butler, Sammy Hagar (Van Halen, Chickenfoot, Montrose); Tenacious D’s Jack Black und Kyle Gass; Lzzy Hale (Halestorm); Sebastian Bach, John Bush (Armored Saint); Mikkey Dee (Scorpions, Motörhead); Duff McKagan (Guns N’ Roses); Brian Tichy (Whitesnake, Ozzy Osbourne); Tony™ Gewinner Lena Hall (“Hedwig and the Angry Inch”); Richie Kotzen (Poison, Smith/Kotzen); Derek St. Holmes (Vanilla Fudge, Michael Schenker Group); Scott Travis (Judas Priest, Thin Lizzy); Ricky Warwick (Black Star Riders),die mexikanische Rock Band The Warning,Tony Iommi (Black Sabbath, Heaven & Hell); Teddy ‘Zig Zag’ Andreadis (Guns N’ Roses, Alice Cooper); Carmine Appice (Vanilla Fudge, Beck, Bogert & Appice); Vinny Appice (Dio, Black Sabbath); Kenny Aronoff (John Mellencamp, Jon Bon Jovi), Michael Angelo Batio (Nitro, Holland, Shout); Joey Belladonna (Anthrax); Chuck Billy (Testament); Gilby Clarke (Guns N’ Roses, Slash’s Snakepit); James LoMenzo (White Lion),Melody Cristea (Liliac); Aynsley Dunbar (Journey, Frank Zappa); Frank Ferrer (Guns N’ Roses); Steve Ferlazzo, Lita Ford; Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion); Chuck Garric (Alice Cooper), Terry Ilous (Great White, XYZ); LA metal band Liliac; Sean McNabb (Quiet Riot, Dokken); Jeff Pilson (Foreigner, Dio); Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne); Glen Sobel (Alice Cooper, Hollywood Vampires); Paul Shortino (Rough Cutt), Lajon Witherspoon (Sevendust), Brent Woods (Sebastian Bach, Wildside) Und selbstverständlich werden die Mitglieder der Dio Band dabei sein: Tim Ripper Owens, Simon Wright, Oni Logan, Scott Warren, Bjorn Englen und Rowan Robertson.

Radio- und TV Größen Eddie Trunk und Matt Pinfield werden die Interviews mit den Artisten führen, aber auch mit dem Dio Produzenten Wyn Davis, Konzertpromoter Danny Zelisko und seiner Witwe und Managerin, Wendy Dio.

Tickets für exklusive “VIP After Party” am 11. Juli / Beginn um 23 h deutsche Zeit

VIP After Party – exklusive Performance von Joey Tempest (Europe), Paul Shortino, Richie Kotzen und anderen…

Tickets und VIP/ Merchandise Packages Ronnie James Dio Virtual Birthday Celebration, hier: https://rollinglivestudios.com/dio

Rolling Live Studios hält auch besondere Merchandise Paket bereit. Speziell gestaltete T-Shirts,Baseball-Kappen, Pässe und vieles mehr. Und es gibt eine begrenzte Anzahl der am 27. Juli 2021 erscheinenden Autobiografie von Ronnie James Dio: RAINBOW IN THE DARK. Geschrieben von Ronnie James Dio und vollendet von Wendy Dio und Mick Wall.

Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund:

www.diocancerfund.org

www.facebook.com/RJDSUASCF