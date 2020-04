Die Folk Metaller von ROMUVOS erwecken historische Praktiken und Traditionen des Baltikums mit groß Gesang, verzerrten Riffs und traditionellen Instrumenten zum Leben. Das neue, dritte Album “The Baltic Crusade” wurde in den TidalWave Studios von Patrick Damiani gemischt und gemastert und wird am 26. Juni 2020 bei Dangus Records veröffentlicht. Mit “Saule 1236 (The Baltic Crusade 2020)” gibt es nun auch die erste Single zu hören.