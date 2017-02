Rock Hard Festival 2017 :: Die eigentlich einmalige Veranstaltung findet zum 15. Mal statt

Vom 02.-04.06.2017 findet in Gelsenkirchen wieder das Rock Hard Festival statt. Ursprünglich war das Festival 2003 aufgrund des 20-jährigen Bestehens des Rock Hard-Magazins als einmalige Veranstaltung gedacht. Da die Reaktionen aber so überwältigend waren, entschloss sich die Redaktion, daraus eine jährliche Institution zumachen, die mittlerweile in die 15. Runde geht.

Das Festival findet wie jedes Jahr im alten Amphitheater in Gelsenkirchen statt. Die intime Atmosphäre macht das gesamte Festival aus. Mit maximal 6100 Zuschauern bietet das Festival außerdem einen wunderschönen kleinen Rahmen.

Tickets:

3-Tages-Ticket: 86,90€

3-Tages-Ticket inkl. Camping: 108,40€

Parken: 29 €

Bisher bestätigte Bands:

OPETH,

BEHEMOTH,

BLUES PILLS,

FATES WARNING,

D-A-D,

EXODUS,

CANDLEMASS,

ROSS THE BOSS (Classic Manowar-Set),

THE DEAD DAISIES,

ASPHYX,

SKYCLAD,

SECRETS OF THE MOON,

MANTAR,

KETZER,

BLOOD CEREMONY,

ROBERT PEHRSSON´S HUMBUCKER,

DUST BOLT,

NIGHT DEMON