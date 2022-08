RISE OF KRONOS :: Neues Video & Tourdates der deutschen Death Metaller

Am 25. März erschien mit “Council Of Prediction” das neue Album der deutschen Death Metaller von RISE OF KRONOS. Pünktlich zur bevorstehenden “Blutfest” Tour mit Debauchery vs. Blood God ab September und weiteren Shows im Herbst, veröffentlichen die Jungs mit “Allegory Of The Cave” nun noch einen Videoclip von ihrem aktuellen Album im MDD Youtube Kanal.

http://linktr.ee/riseofkronos_official

http://mdd-records.de/rok

Live:

09.09.22 – Berlin (Blutfest)

10.09.22 – Nürnberg (Blutfest)

16.09.22 – Hamburg (Blutfest)

17.09.22 – Rostock (Blutfest)

23.09.22 – Passau (Blutfest)

24.09.22 – Oberhausen (Blutfest)

30.09.22 – Erfurt (Blutfest)

01.10.22 – Mörlenbach (Blutfest)

02.10.22 – Kirchheim Teck (Blutfest)

15.10.22 – Blackland Massacre Berlin

22.10.22 – Unleash The Kraken Festival (Ahrensburg)

28.10.22 – Jena (w/ Daily Insanity)

29.10.22 – Mdlada Boleslava (CZ) (w/ Daily Insanity)

09.12.22 – Lübeck (Blutfest)

17.12.22 – Aalen (Blutfest)