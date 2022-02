RISE OF KRONOS :: “Cosmic Order” Videoclip

Am 25. März erscheint das neue Album “Council Of Prediction“ der deutschen Death Metaller von RISE OF KRONOS über MDD. Die bisher unter dem Namen SURFACE firmierenden Hamburger bieten auf den 10 Tracks düsteren, modernen und geradlinigen Death Metal der sich auch Einflüssen des Progressive Metal, Schwedischem Death und sogar Hardcore nicht verwehrt, welche sich aber allesamt den brachialen Arrangements unterordnen. http://riseofkronos.de

Das Album wurde in den Chameleon Studios von Eike Freese und Denny Meißner produziert und enthält neben den 7 regulären Titeln drei Songs welche zusätzlich noch einmal von promintenten Gastvocalisten intoniert wurden. So geben sich bei „Cycles“, „Boiled Alive“ und „Divine Betrayel“ Britta Goertz (Hiraes), Thomas Gurrath (Debauchery) und Lukas Swiaczny (Stillbirth) die Ehre und runden den Longplayer mit ihren Performances ab.Den Videoclip zu “Cosmic Order” als Vorauskopplung gib es ab sofort im MDD YouTube Kanal, die komplette Tracklist des Albums findet ihr anbei! “Council Of Prediction” erscheint als CD im Jewelcase, Vinyl und als Digipak in einem limitierten BoxSet, welches exklusiv bei MDD und Nuclear Blast erhältlich ist.