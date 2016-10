REVEL IN FLESH :: Neues Lyric Video

Die schwäbischen Deather REVEL IN FLESH präsentieren mit dem Lyric-Video zu “Emissary Of All Plagues” den Titelsong von ihrem neuen Album, das am 2. Dezember über Cyclone Empire veröffentlicht wird.

Die vierte Full-Length-Attacke wurde im bandeigenen Vault M. Studio von Gitarrist Maggesson produziert und bietet neben neun Eigenkompositionen eine Coverversion des UFO-Klassikers “Doctor Doctor” sowie Gastauftritte von Puteraeon und Entrails. Mix und Mastering lag in den Händen von Dan Swanö (Unisound Studios), das Coverartwork stammt von Juanjo Castellano Rosado.

Die Release-Show zu “Emissary Of All Plagues” findet am 3. Dezember im Rock It, Aalen statt.

