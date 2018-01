REVEL IN FLESH :: Compilation Album

War Anthem Records präsentiert “Relics Of The Deathkult” – ein Compilation-Album der schwäbischen Death Metaller REVEL IN FLESH!

“Relics Of The Deathkult” erscheint am 16. März 2018 und wird 11 rare Songs enthalten, welche im Zeitraum von 2012 bis 2017 aufgenommen und in dieser verwendeten Form bisher nur als Split-7”-EP-Beiträge oder Vinyl-Bonustracks veröffentlicht wurden. Die CD kommt inklusive Pappschuber-Slipcase und einem umfangreichen Booklet mit jeder Menge Infos, Linernotes und Fotos. Das Artwork der Compilation wurde von REVEL IN FLESH-Stammkünstler Juanjo Castellano angefertigt.

Ein Lyric-Video zu “The Ending In Fire” (von der Split-EP mit HUMILIATION, 2015) gibt es an dieser Stelle: