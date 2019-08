REPTYLE + THE HOUSE OF USHER :: Gemeinsames Konzert und neue Alben angekündigt

Seit fast 30 (THE HOUSE OF USHER) bzw. 20 Jahren (REPTYLE) stehen diese beiden Bands für traditionellen Gothic Rock aus Deutschland. Derzeit übernimmt Jörg Kleudgen (THOU) den Gesangspart von REPTYLE, als Ergebnis wurde Anfang 2019 die 2-Track e.p. “Apolysis” veröffentlicht. Am 01.11. treten nun beide Bands (+ BRAGOLIN) gemeinsam im Bielefelder Lokschuppen auf. Abgesehen vom Live-Comeback der ostwestfälischen REPTYLE nach mehr als 3 Jahren Bühnenabstinenz wird dieser Konzertabend einige Überraschungen bieten. Als weiteres Ergebnis der Kooperation wird pünktlich zum Konzert eine gemeinsame auf 100 Stück limitierte Split-7″-Single erscheinen. Doch damit nicht genug: für 2020 wurden von beiden Bands neue Alben angekündigt. www.reptyle.de / www.the-house-of-usher.de

Tourdaten:

REPTYLE + THE HOUSE OF USHER + BRAGOLIN am 01.11. Bielefeld (Lokschuppen)