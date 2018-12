Vier Jahre nach dem Release von “Night and the river” melden sich die Bielefelder Goth Rocker REPTYLE mit “Apolysis” zurück. Bei den beiden neuen Tracks wurden sie von Jörg Kleudgen (THE HOUSE OF USHER) am Gesang unterstützt.

Als vorzeitiges “Weihnachtsgeschenk” könnt ihr beide dazugehörigen Songs gratis bis zum 31.12. 2018 über Bandcamp herunterladen.