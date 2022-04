RELIQUIAE :: 1. Single von Best Of “für Streichquartett”

“Feuertanz” ist die erste Single aus dem kommenden neuen Studioalbum “gestrichen” der Osnabrücker Mittelalter Rocker RELIQUIAE. “gestrichen” erscheint am 13.05. bei Metalville Records (Rough Trade). Das Lyricvideo zur Streichquartettversion “Feuertanz” kann auf YouTube angesehen werden. https://www.reliquiae.de/

Info:

Im Zuge des 10jährigen Jubiläums von Reliquiae sollte ein ganz besonderer Rückblick auf das bisherige Werk der Band entstehen. Bereits das letzte Studioalbum „Babylon“ enthielt mit „Scheintod“ eine zusätzliche Version als Arrangement für Streichquartett. Dies hat Reliquiae zum Anlass genommen elf Songs aller bisherigen Alben auszuwählen, in deren neuen Arrangements Bastus’ Stimme von einem Streichquartett getragen wird. So treten völlig neue Klangbilder in den Vordergrund, die in der Ursprungsversion so bisher nicht zu hören waren. Das Zusammenspiel von Gesang und Streicherklängen erzeugt dabei eine besondere Atmosphäre.

Die Arrangements stammen aus der Feder von Svea Elderthal, die gleichfalls das Einspielen der beiden Violin- und der Violastimme übernommen hat. Für die Cellostimme hat Reliquiae mit Stella-Lucia zusammengearbeitet, einer langjährigen Freundin Sveas aus der gemeinsamen Orchesterzeit.

Der Hörer wird mit diesem Album auf einer Reise von Bekanntem hinüber in eine neue Klangwelt begleitet: zarte bis brachiale Streicherklänge, ein weiter Raum für den Gesang. Dazu ein besonderes Feature mit Chris Harms von Lord Of The Lost.