REBELLION :: Neues Musikvideo

In wenigen Wochen wird das neue REBELLION Album “A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare’s King Lear” erscheinen. Nun hat die Band das offizielle Video zur neuen Single “A Fool’s Tale”, bei dem Patrick Heidekorn Regie führte, veröffentlicht.

REBELLIONs neues Album, “A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare’s King Lear”, wird am 26.01.2018 bei Massacre Records erscheinen und ist als CD Digipak mit ausführlichem Booklet erhältlich. Das Album wurde von Oliver Geibig und Tomi Göttlich produziert und von Oliver Geibig im Tonetown Music Studio gemischt und gemastert. Das fantastische Artwork wurde von Björn Goosses / Killustrations (Kataklysm, The Very End, Sodom, Hackneyed) gestaltet.