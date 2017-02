PYOGENESIS :: Neues Video

Mit “I Have Seen My Soul” erblickt die zweite Single samt Video vom neuen Album “A Kingdom To Disappear” (ab dem 24.02. überall erhältlich als Digipak, ltd. goldenes Vinyl und ltd. Boxset) das Licht der Welt.

Zudem spielen PYOGENESIS im Zuge ihrer Tour auch auf der diesjährigen Full Metal Cruise, die Ende April auf Mallorca in See stechen wird.

+++ A KINGDOM TO DISAPPEAR TOUR +++

02.03.2017 (GER) Hamburg, Knust

03.03.2017 (GER) Leipzig, Moritzbastei

04.03.2017 (GER) Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

05.03.2017 (GER) Berlin, Bi Nuu

09.03.2017 (GER) München, Strom

10.03.2017 (GER) Regensburg, Eventhall Airport

11.03.2017 (GER) Düsseldorf, Tube

12.03.2017 (GER) Frankfurt, Nachtleben

30.03.2017 (SWI) Bern, Rössli

31.03.2017 (ITA) Milano, Legend Club

01.04.2017 (AUT) Tröplach, Full Metal Mountain

02.04.2017 (AUT) Wien, Viper Room

07.04.2017 (SWI) Merishausen, Rock Am Randen

24.04.2017 (ESP) Palma de Mallorca, Full Metal Cruise