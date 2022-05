PROPHECY FEST :: Mehr Bands für Balver Höhle / EMPYRIUM mit Old-School-Set

Für drei Tage und Nächte von Donnerstag, 29. September, bis Samstag, 1. Oktober, findet in einem der faszinierendsten Kulturorte der Welt, der legendären Balver Höhle, das Prophecy Fest statt. Sieben weitere Acts konnten nun verpflichtet werden. https://fest.prophecy.de

Neu bestätigt: EMPYRIUM werden das Publikum mit einem Old-School-Set erfreuen, bei dem das gesamte zweite Album “Songs of Moors & Misty Fields” auf der Bühne gespielt wird. Dazu noch COVEN, IMHA TARIKAT, OF THE WAND & THE MOON, A FOREST OF STARS, VALBORG, DOLD VORDE ENS NAVN

Prophecy Fest 2022

29.09.-01.10

ARTHUR BROWN, ARÐ, AUSTERE, CAMERATA MEDIOLANENSE, COVEN, DARKHER, DOLD VORDE ENS NAVN, EMPYRIUM (Songs of Moors & Misty Fields Show), A FOREST OF STARS, IMHA TARIKAT, OF THE WAND & THE MOON, SATURNUS, VALBORG, and THE VISION BLEAK

Pre-sale:

http://tickets.prophecy.de/prophecy-fest-29-09-01-10-2022-balve-de