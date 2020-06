PRINZESSIN & REBELL :: Debüt der Schandmaul Sängerin am 28.08.2020

Anna Katharina Kränzlein von Schandmaul sich mit Florian Kirner alias Prinz Chaos zusammengetan, der als Konstantin-Wecker-Schüler, Liedermacher, Schlossbesitzer und politischer Aktivist ebenfalls kein Unbekannter ist. Das Debütalbum “Boomende Stadt” der Formation PRINZESSIN & REBELL soll am 28. August 2020 erscheinen.

Das neue Album bringt Lieder irgendwo zwischen Folk und Liedermacherei. Diese rangieren vom genialen Cover einer Elton-John-Nummer über zur Neufassung eines antifaschistischen Kampfliedes auf Katalonien bis hin zu Liebesliedern von betörender Zartheit.

Mehr Infos unter:

https://www.anna-katharina-kraenzlein.de/die-musik

https://www.facebook.com/Prinzessin-Rebell-2574811282553086/

Erste Live Dates gibt es übrigens auch schon.

Fr. 27. September 2019 KUZ Eichberg 65346 Eltville am Rhein

Sa. 28. September 2019 Bürgerhaus Mörfelden-Walldorf 64546 Mörfelden-Walldorf

So. 29. September 2019 Kunstverein Fellbach 70734 Fellbach

Fr. 08. November 2019 NUTS – Die Kulturfabrik 83278 Traunstein

Sa. 09. November 2019 Arche Noe A-6330 Kufstein

Sa. 18. Januar 2020 “Sounds for Children” KatakombenTheater im Girardet Haus 45131 Essen