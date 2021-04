POWERWOLF :: Neues Studioalbum im Juli

Nach ihrem im letzten Jahr erschienenen Best Of Album (“Best Of The Blessed” – DE #2) kündigen die Gold,- und Platin-Träger POWERWOLF den Nachfolger ihres 2018er #1 Studioalbums, “The Sacrament Of Sin”, an. “Call Of The Wild” soll am 9. Juli 2021 über Napalm Records erscheinen. Das Album kann man hier vorbestellen: https://napalmrecords.com/deutsch/powerwolf

Wolfsnächte 2021

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Hamburg / Sporthalle

Tickets unter: www.powerwolf.net/Tickets