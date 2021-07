POWERWOLF :: Neues Lyric-Video zur Album-VÖ

POWERWOLF haben heute ihr neues, achtes Studioalbum “Call Of The Wild” veröffentlicht (-> Review hier) und passend dazu ein neues Lyric-Video zum Track “Blood For Blood (Faoladh)” online gestellt. Das Album kann man in unterschiedlichen Konfigurationen hier bestellen: https://powerwolf.napalmrecords.com

Matthew Greywolf zum neuen Album Call Of The Wild:

“Mit Call Of The Wild schlagen wir ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte von POWERWOLF auf. Das Album klingt unverkennbar nach POWERWOLF und ist gleichzeitig so viel mehr: Neben Neuland wie die keltischen Instrumentierungen in “Blood for Blood (Faoladh)” oder einer waschechten Ballade wie “Alive or Undead” haben wir all unsere Trademarks nochmal auf ein neues Level gehoben. So wild, im wahrsten Sinne des Wortes, und so kraftvoll klangen wir bis dato nie. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest von einem Album endlich mit euch allen zu teilen!”

POWERWOLF Live 2021:

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle