POWERWOLF :: Neues Lyric-Video mit Trivium Sänger

Am kommenden Freitag, den 16. Juli 2021, erscheint das neue Studioalbum “Call Of The Wild” und kurz vor Release veröffentlichen POWERWOLF eine neue Single mit Lyric Video zu “Fist By Fist (Sacralize Or Strike)” ft. Matthew Kiichi Heafy (Trivium). Matthew Kiichi Heafy, Freund und Fan von POWERWOLF, hat eine neue Version des Songs “Fist By Fist (Sacralize Or Strike)” eingesungen. Der Song wird auf dem exklusiven Bonus Album “Missa Cantorem” zu finden sein, das einigen Formaten von “Call Of The Wild” beiliegt. Eine zugleich spannende und kurzweilige Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von POWERWOLF.

Matthew Kiichi Heafy über die neue Version:

“It is a tremendous honor to be able to do my rendition of the fantastic ‘Fist By Fist’ by the mighty POWERWOLF. POWERWOLF has been one of my favorite bands for ages, so this is a privilege of the highest caliber.”

Matthew Greywolf zum neuen Album “Call Of The Wild”:

“Mit Call Of The Wild schlagen wir ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte von POWERWOLF auf. Das Album klingt unverkennbar nach POWERWOLF und ist gleichzeitig so viel mehr: Neben Neuland wie die keltischen Instrumentierungen in “Blood for Blood (Faoladh)” oder einer waschechten Ballade wie “Alive or Undead” haben wir all unsere Trademarks nochmal auf ein neues Level gehoben. So wild, im wahrsten Sinne des Wortes, und so kraftvoll klangen wir bis dato nie. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest von einem Album endlich mit euch allen zu teilen!”

Das Album kann man in unterschiedlichen Konfigurationen hier bestellen: https://powerwolf.napalmrecords.com

POWERWOLF Live 2021:

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle