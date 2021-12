POWERWOLF :: Neues Live-Video + Streaming Event bis 2.1. verlängert

Am vergangenen Freitag launchten POWERWOLF einen Stream, der echten Event-Charakter hat und der Ausmaße erreicht. Wo andere Bands den Umstand, aus gegebenem Anlass nicht vor Publikum auftreten zu können, mit abgefilmten Live-Auftritten kompensieren, gehen die Wölfe gleich mehrere Schritte weiter.

Neben einer fantastischen Setlist, gespielt in einer Bühnenkulisse, die mit ihrer Optik, ihrer Größe, ihrer Ausstattung und ihrer Produktion alleine schon ein episches Highlight ist, nimmt die Band ihre Fans mit auf eine Reise in die Tiefen der Welt von POWERWOLF. In monatelanger Detailarbeit wurde eine Geschichte ausgearbeitet, die in mehreren Kapiteln anhand der Musik und aufwändig inszenierten Filmszenen, die fließend in die Show integriert sind, erzählt wird. Alle Showeffekte, Schauspieler*innen und Locations wirken Hand in Hand miteinander und bringen das Medium Livemusik auf ein nie zuvor dagewesenes Niveau. Es werden von Kämpfen mit Geistlichen über Geschichten von Nonnen und Mönchen bis hin zu brennenden Engeln cineastische Bilder geliefert, die den Zuschauer sofort gefangen nehmen und dabei regelrecht entführen.

Aufgrund der hohen Nachfrage geht der Streaming Event in die Verlängerung. Noch bis zum 02. Januar 2022 kann man es abrufen, und wer sich vorab ein Bild machen möchte, kann sich ab sofort das Video zu “Fire And Forgive” anschauen, um sich einzustimmen: