POWERWOLF :: Neue Single & Musikvideo “Dancing With The Dead”

POWERWOLF’s neues Album “Call Of The Wild” erscheint am 16.07.2021. Die zweite Single des 8. Albums trägt den Titel “Dancing With The Dead”. https://www.facebook.com/powerwolfmetal

Info: Getragen von Attilas mitreißenden Vocals und unwiderstehlichen Riffs entführt das zugehörige Musikvideo in vergangene Zeiten und zeigt erneut POWERWOLF’s visuelle Stärke auf! Das Video mutet wie ein eigener Kurzfilm an und inszeniert einen wilden Tanz mit den Toten.

Einige der oben genannten Formate (2-CD Mediabook, 3-LP Vinyl Box, 3-CD Earbook, digital) werden neben dem neuen Album auch das Bonus Album Missa Cantorem enthalten – eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, welche neu interpretierte Versionen von bekannten POWERWOLF Hits enthält, die von Freunden und Wegbegleitern der Band stimmlich begleitet werden.

Erste Formate sind bereits ausverkauft. Das Album kann man in unterschiedlichen Konfigurationen hier bestellen: https://powerwolf.napalmrecords.com/