POWERWOLF :: Erste Single mit Video vom kommenden Album

Das neue, achte POWERWOLF Album “Call Of The Wild” erscheint am 16. Juli 2021 bei Napalm Records. Die erste Single des kommenden Longplayers trägt den Titel “Beast Of Gévaudan” und entführt den Zuhörer auf eine beeindruckende Reise in die Tiefen des historischen Frankreichs, während das majestätisch in Szene gesetzte Musikvideo mit bildgewaltiger Imposanz bereits nach den ersten Sekunden Herzen höher schlagen lässt. https://www.facebook.com/powerwolfmetal

Einige Versionen (2-CD Mediabook, 3-LP Vinyl Box, 3-CD Earbook, digital) des neuen Albums enthalten das Bonus Album “Missa Cantorem” – ein Querschnitt durch die Erfolgsgeschichte der Wölfe mit neu eingesungenem Gesang von Freunden und Wegbegleitern der Band. Preorder: https://powerwolf.napalmrecords.com/

Matthew Greywolf über die neue Single: “Wir sind mehr als Stolz mit “Beast of Gévaudan” den ersten Song unseres kommenden Werks Call Of The Wild zu präsentieren. Die wahre Geschichte des Songs könnte nicht besser in die Welt von POWERWOLF passen: Es geht um eine mysteriöse Bestie, der Ende des 18. Jahrhunderts im Süden Frankreichs unzählige Menschen zum Opfer fielen. Die Bestie wurde nie gefangen und so ranken sich seit jeher vielfältige Legenden um die Geschehnisse, bis hin zur Deutung der Geistlichen, die die Bestie als “Strafe Gottes” oder gar als “Erlöser der Menschen vom weltlichen und sündhaften Dasein” sahen.”