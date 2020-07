PLAGUESTORM :: Melodic Deather kündigt neues Album via Noble Demon an

Der aus Bahía Blanca, Argentinien, stammende Melodic Death Metal Solokünstler Sebastián Pastor hat mit PLAGUESTORM hat einen weltweiten Plattenvertrag bei Noble Demon unterzeichnet. Der Sound soll den alten und neuen skandinavischen Death Metal vermischen. facebook.com/plaguestormarg / fb.me/nobledemonrecords

Sebastián Pastor über die Unterzeichnung:

“Ich bin sehr stolz und aufgeregt, ein Teil der Noble Demon Familie zu werden! Seit ich ein Teenager war, träumte ich davon, bei einer Plattenfirma zu unterzeichnen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, meine Musik vielen Leuten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Ich bin Patrick und Noble Demon sehr dankbar, dass sie mir und meiner Musik vertrauen und ich hoffe, dass wir gemeinsam Großes erreichen können. Dies ist definitiv ein großer Schritt in meinem musikalischen Leben”.

Um die Unterzeichnung zu feiern, kündigten PLAGUESTORM und Noble Demon außerdem die Wiederveröffentlichung der 2015 erschienenen Debüt-EP “Everything’s Gone Wrong” und dem letzten Album, “Mother of Plague”, an.

Während PLAGUESTORM bereits mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen hat, dessen Veröffentlichung für Ende 2020 erwartet wird, gibt es mit “The Bringers Of Death”, dem neuesten Lyric Video von PLAGUESTORM, schon mal einen Vorgeschmack: