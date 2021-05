PLAGUESTORM :: 2. Single vom kommenden Album im Lyric-Video

Der argentinische Melodic Death Metal Künstler PLAGUESTORM hat die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums angekündigt. “Purifying Fire” erscheint am 4. Juni auf Noble Demon (mit bekannten Gastmusikern wie Björn Strid / Soilwork, Mikael Sehlin / Engel, Fabio Bartoletti / Fleshgod Apocalypse und mehr). Nach der bereits veröffentlichten Single “Evolution Towards The Edge” hat PLAGUESTORM heute ein animiertes Lyric-Video zum epischen Album-Titeltrack veröffentlicht. https://www.facebook.com/plaguestormarg / https://fb.me/nobledemonrecords