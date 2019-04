PLAGUE YEARS :: Bei eOne unter Vertrag

Entertainment One (“eOne”) hat PLAGUE YEARS aus Detroit weltweit unter Vertrag genommen. Ein neues Album wird später im Jahr veröffentlicht. “We are honored to be a part of the eOne team and its stacked lineup of artists,” sagt die Band. “Go check out our EP ‘Unholy Infestation,’ and keep an eye out for the new LP coming later this year. ALL FOR HELLBORN.”

Die Band wird mit Nick Morris in den Elaire Studios (The Black Dahlia Murder) um an dem Nachfolger für die “Unholy Infestation” EP zu arbeiten. Die EP gibt es auf allen Streamingdiensten und wird in den kommenden Wochen erstmals auf Vinyl verfügbar sein.

PLAGUE YEARS (Tim Engelhardt (Gesang), Eric Lauder (Gitarre), Rian Staber (Bass) und Mike Jurysta (Schlagzeug)) nennen Detroit ihr Zuhause. “Unholy Infestation” ist der zweite Output der Band und ist die Fortsetzung ihres ersten selbstbetitelten Albums, das 2017 veröffentlicht wurde.

Plague Years nennen Obituary, Sepultura und Destruction als ihr musikalischen Einflüsse, die man auch durchaus raushören kann, wenn man “Unholy Infestation” hört.