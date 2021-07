PINK TURNS BLUE :: Neuer Track kündigt neues Album an

Die Post-Punk/Darkwave-Pioniere PINK TURNS BLUE kündigen ihr neues Album “Tainted” an, deren Titel den Zustand unserer Welt widerspiegeln soll – den Klimawandel, seine Auswirkungen, die Reaktion darauf, die Spaltung der Gesellschaft, Isolation, Gesundheitsrisiken und finanzielle Unsicherheit. Mit “You Still Mean Too Much To Me” gibt es einen ersten Track daraus zu hören.

Ab dem 30. Juli wird ‘You Still Mean Too Much To Me’ überall online verfügbar sein, einschließlich Apple Music und Spotify. Die ‘Tainted’-LP wird am 24. September veröffentlicht. Sie wird digital und in zwei physischen Formaten erhältlich sein – als CD mit einem 16-seitigen Booklet und auf schwarzem Vinyl, streng limitiert auf 500 Exemplare, mit einem 8-seitigen Booklet. Beide können exklusiv über die Website der Band vorbestellt werden.