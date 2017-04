Pillorian, Valborg, Mosaic, Total Negation live in Münster

Am kommenden Samstag (15.04.2017) findet in Münster ein prächtiges Black Metal Konzert statt.

Unaussprechliche Culthe hat was schönes organisiert.

PILLORIAN (ex-Agalloch),

Valborg,

Mosaic und

Total Negation werden ab 20Uhr für 15€ in der Sputnikhalle für euch aufspielen.

Pillorian präsentieren ihr Debütalbum,

Valborg präsentieren das bald erscheinende Album Nummer 6,

Mosaic spielen eine Specialshow zum Debütalbum und

Total Negation werden das erste Mal mit kompletter Instrumentation inklusive V

Wir werden für euch vor Ort vertreten sein und einen Bericht und eine Bildergallerie anfertigen.