PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS :: Debüt EP am 18.11.

Der legendäre Motörhead Gitarrist Phil Campbell hat sich mit seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla und dem Sänger Neil Starr zusammengetan und eine selbstbetitelte 5-Track EP aufgenommen, die am 18. November über Motörhead Music veröffentlicht wird.

Produziert von Todd Campbell in den eigenen Stompbox Studios in Wales, UK, und gemixt vom Motörhead Produzenten Cameron Webb, heizen euch Phil Campbell and the Bastard Sons lautstark mit grobkörnigen, klassischen und eingängigen Rock ‘n’ Roll ein. Sei es der schnelle Biker-freundliche Refrain von “No Turning Back”, das eingängige “Big Mouth” oder die wunderschöne und bombastische Ballade “Life In Space”: Phil Campbell and the Bastard Sons verleihen jedem Riff und jeder Note auf einzigartige Weise kraftvolles Leben und Schwung und veredelt mit Neil Starrs sensationellem Gesang wird diese EP garantiert die Überraschung auf dem Rock ‘n’ Roll-Veröffentlichungskalender des Jahres 2016 werden.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon mal mit dem Video zu “Big Mouth”, hier zu sehen:



Phil Campbell and the Bastard Sons:

Phil Campbell – Gitarre

Todd Campbell – Gitarre

Dane Campbell – Schlagzeug

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Gesang