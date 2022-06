PESTILENT HEX :: Neues Album der Black Metaller im Fullstream

Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung ihres neuen Albums “The Ashen Abhorrence” kollaborieren Debemur Morti Productions mit dem Black Metal Promotion YouTube-Kanal für den kompletten Album-Stream von PESTILENT HEX’ Debüt.

Info: PESTILENT HEX schöpfen tief aus dem Brunnen des Second Wave Black Metal der 90er Jahre und gehören zu den wenigen aktuellen Künstlern, die symphonische Elemente auf wunderbare Weise in ihren rauen Sound integrieren. Auf “The Ashen Abhorrence” präsentiert die finnische Band sechs eindringliche Hymnen an die Dunkelheit, die von langatmigen Schreien, schaurigen Keyboard-Schichten und hypnotischem Riffing geprägt sind.

ESTILENT HEX debut will be released on CD, vinyl & digitally on July 8th. Pre-orders for the album and a t-shirt design (men/women) are now possible via the label’s EU, US and Bandcamp shops. https://pestilenthex.bandcamp.com/album/the-ashen-abhorrence-2