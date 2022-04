PARTY.SAN :: Nach 2 Jahren wieder Metal Open Air!

Nach 2 Jahren Coronapause wird dieses Jahr wieder ein Party.San stattfinden.

2022 wird das Festival vom 11. bis zum 13. August 2022 zum 10. Mal auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim sein.

Wer sich schon ein Ticket gekauft hatte kann es über das Rückgabetool (Link hier) loswerden oder eintauschen.

Zum Ticketkauf kommt ihr über diesen (Link hier)!

Ihr habt also 3 Möglichkeiten

Möglichkeit EINS: Ticket anrechnen lassen. Ihr wandelt euer Ticket auf der Homepage in einen Gutschein für das P.S:O:A 2022 um – jener wird euch dann anteilig für das kommende Festival gutgeschrieben und ihr müsst für das neue Ticket nur noch die entstandene Differenz zahlen.

WICHTIG: Die Bearbeitung aller Mails erfolgt händisch — dementsprechend bekommt ihr die Antwort inkl. eures Gutscheincodes mit zeitlicher Verzögerung. Bitte wartet jene Rückmeldung ab bevor ihr euch ein neues Ticket bestellt.

Möglichkeit ZWEI: Geld zurück. Begebt euch auf die Homepage, wählt selbige Option und es gibt den vollen Betrag zurückerstattet.

Möglichkeit DREI: Ticket spenden. Ihr müsst gar nichts unternehmen und spendet damit den Betrag, den ihr für das Ticket ausgegeben habt, an das Festival.

Aufgrund der schwierigen Situation mit Corona wird es nur ein Preismodell geben und der liegt dieses Mal bei 120,70€.

Die bisherigen Bands lesen sich wie folgt:

1914, Alcest, Anomalie, Asphyx, Benediction, Blood Incantation, Bösedeath, Bütcher, Cannibal Corpse, Carcass, Carnation, Caroozer, Cytotoxin, Dark Funeral, Der Weg Einer Freiheit, Dismember, Eis, Exhumed, Fleshcrawl, Gaerea, Graceless, Heidevolk, High Spirits, Impaled Nazarene, Incantation, Iron Flesh, Kadaverficker, Katatonia, Lunar Shadow, Månegarm, Mayhem, Misery Index, Motorowl, Necrot, Nornir, Nunslaughter, Nyktophobia, Onslaught, Panzerfaust, Path Of Destiny, Profanity, Revel In Flesh, Saor, Scalpture, Secrets Of The Moon, Shape Of Despair, Sinners Bleed, Space Chaser, Thron, Total Hate, Vitriol, Whoredom Rife, Wolves In The Throne Room