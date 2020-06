OST+FRONT :: NDH Band mit neuem Lyric-Video/Single “Ikarus”

Ein neues OST+FRONT Album wird am 31. Juli 2020 über Out Of Line Music veröffentlicht. “Wer OST+FRONT will, der soll OST+FRONT bekommen. Immer auf höchstem Niveau. Immer am Limit!”, gibt Sänger Hermann Ostfront die Marschrichtung vor. facebook.com/ostfrontberlin/

Hermann Ostfront über den Song “Ikarus”˜:

“Da geht es um das Ausloten von Grenzen. Wie weit kann ich gehen? Ich will nicht mehr fremdbestimmt sein. Ich fühle mich eingesperrt. Im Prozess des Albums habe ich in meinem direkten Umfeld erlebt, wie jemand vom Jugendlichen zum Erwachsenen wird. Das kann wirklich sehr anstrengend für alle Beteiligten sein. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich war in der Phase aber viel schlimmer.”