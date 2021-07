OBSCURITY präsentieren mit “Glod En Isa” einen ersten Song als Lyric-Video von ihrem neuen Album “Skogarmaors”, welches am 27. August 2021 über Trollzorn auf CD, LP, als Boxset und digital veröffentlicht wird. Der neunte Longplayer der Band wurde in den 4CN-Studios zusammen mit Tim Schuldt aufgenommen und produziert. Das Cover-Artwork stammt von Jan Yrlund / Darkgrove.net (Korpiklaani, Manowar, Tyr, etc.). www.facebook.com/obscuritybergischland / www.facebook.com/trollzorn