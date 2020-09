Die finnische Doom Rock Metal Band OBLIVION BEACH entstand 2018 aus der Band VUOLLA. Das Debütalbum der Band, “Cold River Spell”, wird am 16.10.2020 von Schwarzdorn Production veröffentlicht. facebook.com/oblivionbeachmusic / facebook.com/schwarzdornproduction

“Inspiriert vom kalten schwarzen Winter in Nordfinnland und dem Sternenbild am Himmel, wird der Zuhörer mit “Cold River Spell” tief in die dichten und dunklen Wälder hineingezogen. In einem selbst ergreift uns die Dunkelheit.”